Dünya çapında düzenlenen kriket turnuvalarına katılarak birincilik mücadelesi vereceğiniz ve vuruş becerilerinizi geliştirerek en iyi kriket oyuncularından biri olabileceğiniz Cricket Megastar, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kriket sporunda uzun soluklu bir kariyer planlaması yaparak zorlu müsabakalarda boy göstermek ve maçlarda galip gelmek için en iyi atışlarınızı sergilemektir. Farklı karakterlerden dilediğinizi seçerek oyuncunuzu özelleştirebilir ve tarzınızı yansıtabilirsiniz. Ayrıca kariyeriniz boyunca onlarca takımda forma giyebilir ve ünlü bir kriket oyuncusu olarak adınızı tarihe yazdırabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güzel yüzlerce kriket sopası ve karakterinizi özelleştirebileceğiniz sayısız aksesuar bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası müsabakaların düzenlendiği dev arenalar ve sahalar yer almaktadır.

Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Cricket Megastar, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.