Kendi kriket takımınızı kurarak dünya çapında düzenlen onlarca farklı turnuvada mücadele edeceğiniz ve kupalar kazanarak ün yapacağınız Cricket Tycoon 2019, Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen kaliteli bir menajerlik oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyuna amaç, yetenekli oyunculardan kurulu büyük bir kulübü yöneterek şampiyonluk mücadelesi vermek ve oyuncuların özelliklerini geliştirerek yüksek meblağlara satmaktır. Zorlu kriket maçlarına çıkarak dünyanın en iyi oyuncularına karşı mücadele edebilir ve kupa kaldırarak seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve gerçekçi tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda oyuncuları eğiterek yeteneklerini artırabileceğiniz birçok farklı antrenman modu bulunmaktadır. Ayrıca takımınıza katabileceğiniz yüzlerce kariyerli oyuncu ve antrenör bulunmaktadır. Hayalinizdeki takımı kurarak şampiyonlarda kıyasıya bir rekabetin içine girebilir ve birincilik için savaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak hizmet veren ve spor oyunları arasında yer alan Cricket Tycoon 2019 ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve dilediğiniz takımı yönetebilirsiniz.