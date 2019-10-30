Anbsoft isimli geliştiricinin 3’ncü mobil oyunu olan CrimsonHeart2 şuanda aktif olarak 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Mobil rol oyunları arasında yer alan CrimsonHeart2 tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam ediyor. 4 farklı karakterin yer aldığı oyun içerisinde heyecan verici birbirinden farklı hikâyeler karşımıza çıkacak.

Oyuncular unutulmuş zindanlara giriş yapacak, farklı düşman modelleri ile karşılaşacak, farklı eşyalar kazanabilecekler. Seviye sisteminin de yer aldığı yapımda oyuncular 400’den fazla kostümü de deneyimleyebilecekler. Oyuncular karakterlerine farklı görünümlerde kazandırabilecekler.

Oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan yapoımda çeşitli seçenekler de bizleri bekliyor olacak.

Yapım Google Play üzerinde 5 üzerinden 4.0 olarak değerlendirildi.