Crisis Action, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden heyecanlı mücadelelere ortak olabileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla birlikte kıyasıya savaşıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil FPS oyunu olan Crisis Action, arkadaşlarınızla birlikte takım kurup dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Oyunda farklı türde silahları kontrol edebiliyor ve farklı karakterleri de yönetebiliyorsunuz. Kaliteli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de karşımıza çıkan oyunda daha güçlü konuma gelmek için karakterinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Her ay düzenlenen turnuvalara da katılım sağlayarak büyük ödüller kazanabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebilirim.

Crisis Action oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.