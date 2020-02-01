Her biri farklı özellikler ve silahlarla donatılmış onlarca karakter ile rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz ve nefes kesen RPG savaşlarına katılarak dünya çapında kritik müsabakalarda rol alacağınız Crossing Void, etkileyici animasyonları ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan sürükleyici bir oyundur.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak hizmete açılan bu oyunda amaç, ölümcül silahlarla donatılmış güçlü savaş kahramanlarından oluşturduğunuz dev bir operasyon ekibini yöneterek rakiplerinizle birebir savaşmak ve ganimet toplayarak ekibinize yeni üyeler katmaktır.

Görev haritasını takip ederek kazandığınız her mücadeleden sonra yeni bir karakterin kilidini açabilir ve seviye atladıkça savaşçılarınızın özelliklerini geliştirebilirsiniz.

Online savaşlara katılarak dünyanın güçlü oyuncularıyla karşılaşabilir ve ekibinizle birlikte aksiyon dolu bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında rol kategorisinde kendisine yer bulan ve yarım milyondan fazla oyunucu topluluğu tarafından tercih edilen Crossing Void, sıkılmadan oynayacağınız ve yeni savaş taktikleri öğreneceğiniz eşsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.