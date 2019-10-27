Hem Android, hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Crossover: TheRanker, özel güçleri ve silahları bulunan onlarca savaş kahramanını yöneterek aksiyon dolu anlar geçireceğiniz ve sürükleyici hikayeleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, rakiplerinizle teke tek savaşarak ganimet toplamak ve savaş haritasındaki görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır. Bu sayede karakterlerinize yeni özellikler ekleyebilir ve mevcut yeteneklerini geliştirebilirsiniz. Ayrıca yüzlerce farklı savaş kahramanı ve silahın kilidini açabilirsiniz. Böylece rakiplerinize üstünlük kurarak savaşlarda başarılı olabilir ve gücünüzü herkese kanıtlayabilirsiniz.

Oyun içerisinde farklı kıyafetlere ve görünümlere sahip onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz alev silahı, makineli tüfek, roket atar, lazer makineleri, robot ve daha birçok ölümcül silah bulunmaktadır.

Mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Crossover: TheRanker, bağımlısı olacağınız ücretsiz bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.