Crowd Control, Voodoo’nun konsantrasyon ve refleks gerektiren süper eğlenceli püskürtme oyunu. Su püskürterek karmaşa çıkaran kalabalığı dağıtmaya çalıştığınız oyunda zorluk seviyesi gittikçe yükseliyor. Görsel olarak günümüzün oyunlarının gerisinde olsa da bağlayıcı bir oyun.

Grafiksel olarak yerlerde olan ancak bir türlü kopamadığımız mobil oyunlar vardır. Crowd Control da bu kategoriye giriyor. Boş zamanlarda canınız sıkıldığında kafa dağıtmak için veya toplu taşımada zaman geçirmek için, misafirlikte veyahut arkadaşınızı beklerken açıp oynayabileceğiniz türde basit görünen ancak son derece keyifli bir arcade oyun. Oyunda üzerinize doğru gelen kalabalığı dağıtmak için çaba sarf ediyorsunuz. Hortumla tazyikli suyu vererek kalabalığın dağılmasını sağlıyorsunuz. Kalabalık aranızda bir çizgi var, çizgiyi aşarlarsa oyun sonlanıyor. Oyunun zor tarafı; su sınırlı. Güç, kapasite, yeniden dolma yükseltmelerini değerlendirirseniz, sağlam reflekslere de sahipseniz yüksek puan almamak için hiçbir sebep yok.