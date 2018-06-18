Crown - Dating Game, Tinder, Match, OkCupid ve daha nice popüler arkadaşlık uygulamasının geliştiricileri tarafından hazırlanmış bir oyun. Yeni kişilerle tanışmakla kalmayıp oyun oynayarak eğlenceğiniz bu uygulamada eşleşmeyi beklemiyorsunuz, sohbet etmek de oldukça keyifli. Diğer arkadaş arama - bulma uygulamalarından bir farkı da tamamen ücretsiz olması.

Dünya genelinde en çok dinleyici olan şarkıcıların dahi kullandığı arkadaşlık uygulaması Tinder’ın geliştiricilerinin olmasıyla öne çıkan Crown adından da anlayacağınız üzere diğer kız/erkek arkadaş/sevgili bulma uygulamalarından farklı olarak profilleri tek tek karşınıza çıkarmıyor. Her gün belirlenen bir saatte yakınınızda ilginizi çekecek 16 yalnız kişi önerisi sunuluyor. İkili gruplara ayrılan kişiler arasından en beğendiğinizi seçiyorsunuz. Son dört yalnız kişiyi seçtikten sonra uygulama tarafından o kişilere arkadaşlık oyununu kazandıklarını söyleyen bir mesaj gönderiliyor. Günün kazananları dilerlerse sizinle tanışmak üzere mesaj gönderiyor. Sizi günün kazananı olarak belirlemiş kişilerle de sohbet edebiliyorsunuz.

Geliştiricinin yeni arkadaş bulmanın daha eğlenceli ve kolay, aynı zamanda işe yarayan yolu olarak tanımladığı Crown, profilleri kaydırarak ilerlemeye dayalı sıkıcı kullanım sunmamasıyla dikkat çekiyor. Unutmadan, Facebook hesabınızı kullanarak arkadaşlık profilinizi kolayca oluşturabiliyorsunuz.