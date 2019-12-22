Minik sevimli yaratıkları besleyerek zorlu görevler üstleneceğiniz ve dünyaya hükmederek kendi kurallarınızı yazacağınız Cthulhu Virtual Pet 2, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Eğlenceli müzikleri ve piksel tabanlı grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı görünümlere ve özelliklere sahip onlarca yaratığı besleyerek kalabalık bir grubu yönetmek ve çeşitli görevler üstlenerek yaratıkların gelişmesi için çaba göstermektir. Yaratıklarınızın karnını doyurarak her türlü ihtiyaçlarını gidermeli ve farklı kıyafetlerle onları donatmalısınız.

Seviye atladıkça daha fazla yaratığa ve kıyafete ulaşabilirsiniz. Ayrıca yaratıklarınızı geliştirdikçe yeni bölümlerin kilidini açabilir ve her bölümde eğlenceli mini oyunlar oynayabilirsiniz. Oyunlardan kazandığınız çeşitli ödüller sayesinde canavarlarınızı hızla büyütebilir ve ekstra puan toplayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen eğlenceli bir oyun olara ön plana çıkmaktadır.