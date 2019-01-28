Wei Hong Chen tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Cube Monster 3D bir arcade oyunu olarak karşımıza çıktı.

Rengarenk içeriklere sahip olan yapımda oldukça kolay kontroller ve titizlikle hazırlanmış grafik açıları yer alıyor. İngilizce dil desteğine sahip olarak oyunculara sunulan yapım iki farklı mobil platform oyunu olarak yayınlanmıştı. Ancak oyun şuan sadece İOS platformunda indirilip oynanabiliyor.

Eğlenceli anlar yaşayacağımız oyunda 300’den fazla hayvan karakter yer alıyor. Oyuncular bu karakterler arasından takımlarını kuracak ve diğer oyunculara karşı mücadele edecekler. MMO dünyasına adım atacağız oyunda PvP maçlarına da katılacağız. Oyuncular gerçek zamanlı olarak rakipleri karşısında galibiyet almaya çalışacak ve rekabet dolu anlar yaşayacaklar.

İyi oyunlar dileriz.