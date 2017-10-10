Cubesc, iOS platformunda kaliteli grafikleri, hikayesi ve oynanış dinamikleriyle fark yaratan yerli yapım bulmaca macera oyunu. İçinde bulundukları karanlık dünyadan çıkma mücadelesi veren iki karakter olan Kira ve ayıcığına yardım ettiğimiz oyunda yanıltıcı - dinamik olarak değişen birbirinden zorlu 50 bölüm yer alıyor.

Mükemmel ötesi görsel çizgilerine sahip bulmaca oyununda bölümleri geçmek için kutucuklardan oluşan platformda ışık noktasına ulaşmamız gerekiyor. Kabuslarımıza son verecek aydınlık yolda hedef noktaya ulaşmamız uzun sürmüyor belki de ama göründüğünden çok daha karmaşık bir yolla karşılaşıyoruz. Karakterimizi ışığa ulaştırmamız başlı başlına yeterli olmuyor. Işığa doğru giderken tüm kutucuklara bir kere ayak basmamız gerekiyor. Atlayarak, kısa yoldan ilerleme lüksümüz olmadığından özellikle birkaç bölüm sonlarında çıkış noktasına gitmek oldukça zorlaşıyor. Kısacası saatlerce süren eğlence sizleri bekliyor.

iOS platformuna özel çıkış yapan bulmacalı macera oyunu Türkçe dil desteğiyle geliyor.