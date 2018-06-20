Cubiti Dash 'n' Dodge, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda altınları topluyorsunuz.

Eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir mobil beceri oyunu olan Cubiti Dash 'n' Dodge, ölümcül görevlerin üstesinden gelip arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Yüksek kaliteli grafikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda son derece zevkli olmanız gerekiyor. Riskli hareketler yaparak daha fazla heyecan katabileceğiniz bir oyun olan Cubiti Dash 'n' Dodge ile farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Eğlenceli deneyim yaşayabileceğiniz oyunda bombalardan kaçıyorsunuz. Reflekslerinizi çok iyi kullanmanız gereken Cubiti Dash 'n' Dodge sizleri bekliyor.

Cubiti Dash 'n' Dodge oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.