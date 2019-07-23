Cukka (iOS), iPhone’unuzda video izleyerek ödüller kazanacağınız ücretsiz bir mobil uygulama. Spektrum Dijital tarafından geliştirilen sosyal oyunda ödül kazanmak için tek yapmanız gereken; internet fenomenlerinin videolarını izleyip videoyla bağlantılı eğlenceli soruları hızlıca cevaplamak. Bilginin değil dikkatin ölçüldüğü süper eğlenceli bir oyun karşımızda!

Video içerik üreten fenomenlerin değil izleyenlerin kazandığı bir mobil uygulama CUKKA. Instagram, YouTube fenomenlerinin videolarını izleyerek çeşitli ödüller kazanıyorsunuz. Her gün belli saatlerde yayınlanan soruların yanıtları videolarda gizli. Dolayısıyla Google’da arama yaparak ilerleyebileceğiniz bir oyun değil. Videoyu pür dikkat izleyip ardından gelen soruları hızlı bir şekilde cevaplıyor ve coin kazanıyorsunuz. Elenme endişesi yok! Coin’lerinizle istediğiniz zaman mağazadan satın alabileceğiniz birçok hediye var. Arkadaşlarınızı davet ettikçe ve uygulama içindeki eğlenceli anketlere katıldıkça ekstra cukka kazanıyorsunuz.