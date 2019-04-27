Virüslü yaratıkları öldürmek için zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz ve aksiyona doyabileceğiniz Cure Hunters, yüz binden fazla oyun severin keyifle oynadığı eşsiz bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, zorlu parkurlarda ilerleyerek çeşitli engelleri aşmak ve karşınıza çıkan yaratıkları öldürerek bölgenin güvenliğini sağlamaktır. Dünyaya çarpan gök taşı nedeniyle insanlara bir virüs bulaşmıştır ve bu virüsü kapanlar garip yaratıklara dönüşmüştür. Bu yaratıkların yer aldığı bölgelere giderek onlarla savaşmalı ve onları öldürerek bölgeyi temizlemelisiniz. Aksiyon ve macera dolu sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca farklı parkur ve her parkurda sayısız engel yer almaktadır. Ayrıca yaratıklara karşı kullanabileceğiniz birçok silah çeşidi bulunmaktadır. Dilediğiniz silahı alarak parkura başlayabilir ve engelleri aşarak yaratıklarla savaşabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve aksiyon oyunları arasından yer alan Cure Hunters, ücretsiz olarak erişebileceğiniz keyif verici bir oyundur.