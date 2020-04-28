MMORPG oyunları arasına geçtiğimiz haftalarda erken erişim oyunu olarak katılan Curse of Aros günümüzde Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

Sürükleyici oynanışın yanı sıra piksel grafikler eşliğinde oynanmaya devam edilen başarılı oyun her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Erken erişim oyunu olarak yayınlanmasından kısa bir süre sonra 500 binden fazla oyuncuya ulaşan kitlesi ile büyük bir başarı elde eden yapım ne zaman tam sürüme geçecek bilinmiyor.

Piksel grafikler eşliğinde gerçek zamanlı olarak MMORPG dünyasına dahil olacağımız oyun da sürükleyici ve aksiyon yüklü bir oynanış yer alıyor.

Sohbet sisteminin de yer aldığı oyun da gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile sohbet edebilecek, oyun içerisinde savaşarak büyük bir başarı elde etmeye çalışacağız.

Curse of Aros ücretsiz bir rol oyunu olarak adından söz ettirmeye devam ediyor.