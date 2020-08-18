Curvy Punch 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Yumruklarınla düşmanları alt etmeye hazır mısın? Onları yenmek için fazla bir şey yapmana gerek yok. Hatta yaklaşman bile gerekmiyor. Senin etkili ve esnek yumrukların onu mağlup edecek kadar güçlü. Kolay kolay devrilmezsin.

Sakın yumruklardan kaçmayı da unutma. Rakibin de yumruklarıyla seni denize düşürmeye çalışıyor. Fakat ondan hızlı davranıp yumruklarını peş peşe sallarsan onu denize atmayı başarabilirsin. Emin ol bu sandığından da kolay. Ayrıca her oyunun sonunda aldığın altınlar senin yükselmene yardımcı olacak.

VOODOO'nun her oyununda olduğu gibi bunda da eşsiz grafikler ve renkli tasarımlar bulunuyor. Bu yönüyle de oyunseverleri büyülüyor. Kolay oynanış şekli ile de elinizden düşmeyen bir oyuna dönüşüyor.

Sen de bu renkli oyunun bir parçası olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.