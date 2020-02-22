Cut & Paint, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Birbirinden farklı ve hoş şekiller üreterek ilerleyebileceğiniz bir oyun olan Cut & Paint, ağaçlara şekil verdiğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda tahta blokları önce kesiyor daha sonra da boyuyorsunuz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Sürükleyici etkisiyle de dikkat çeken Cut & Paint oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Oyunda tahta bloklardan harikalar üretmek için mücadele etmeniz gerekiyor. Cut & Paint ile yeteneklerinizi de sergileyebiliyorsunuz.

Cut & Paint oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.