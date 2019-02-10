Celtic Spear tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Cuties mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıktı.

İlerlemeye dayalı bir oynanışın yer aldığı yapımda oyuncular birbirinden farklı zorluklara sahip olan bulmacaları çözecek ve Cutie’lerin hayatını sürdürmelerini sağlayacaklar. Oyun içerisinde aynı renkte ve türdeki cisimleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacağız. En az 3 aynı türde içeriği yanına getireceğimiz oyunda dünyanın sıradanlığından öteye gideceğiz.

Oldukça basit bir altyapıya sahip olan oyunda tek bir parkak hareketi ile oyun oynamanın tadını çıkaracağız.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Cuties, Google Play’de 4.7 gibi bir değerlendirme aldı.

İyi eğlenceler dileriz.