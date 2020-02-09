Cyber Dude: Dev Tycoon

Hayatında hiçbir zaman dahi, milyarder veya playboy olmak istedin ama gücünden şüphe ettin mi? Harekete geçme zamanı: Bir bilgisayar dehası olun ve Mars'ı fethetmeye hazır olun, çünkü bunu yapan siz olacaksınız.

Zenginliklerinizi toplayın, dünyanın her yerinden yeni evler satın alın, bilgisayarlarınızı yükseltin ve becerilerinizi geliştirerek daha dahice olun. Maceranıza şimdi başlayın ve kendinizi başka bir gezegende bulun.

Bir dağ evi, güneşli bir plajda bir bungalov veya metropolde kentsel stüdyo sizindir. Belki de benzeri görülmemiş yüksekliklere ulaşacaksınız. Kendinizi kırmızı bir gezegende bulun ve evrendeki en parlak akıl haline gelin. Karar vermek size kalmış. Görünümünüzü değiştirin. Yeni kıyafetler, yeni saç modelleri ile eşsiz bir öğe koleksiyonu toplayın.