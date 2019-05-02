Cyber ​​Hunter yeni nesil, rekabetçi bir battle royale yapımıdır. Hayatta kalma, keşif, beceri ve daha birçok şeyin yer aldığı oyunda teknoloji ve savaşı birleştirecek, hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Cyber Hunter teknolojinin son derece gelişmiş hale geldikten ve insan uygarlığının, bu sırada büyük olayların ortaya çıkmaya başladığı evrimsel bir sıçrama yaşadıktan sonra geleceğin hikayesini anlatıyor. Adalet kötülükle karşı karşıya: Muhafazakarlık güçleri radikalizmle çatışıyor.

Bu sanal dünyada kahramanlarımız, kuantum küpleri sayesinde ihtiyaç duydukları herhangi bir taktik destek cihazının dönüştürme yeteneği sayesinde süper güç elde ettiler. Optik Kamuflajdan Kuantum Engellere, yaklaşan düşmanları uyaran bir dedektörden, takım arkadaşlarını iyileştiren tıbbi bir cihaza her şeyi inşa edebilirsiniz.

Stratejinize herhangi bir savaşta en fazla yardımcı olacağını düşündüğünüz becerileri seçebilirsiniz. Hadi hemen indir ve ileri düzey teknoloji içeren bu savaşa sen de katıl!