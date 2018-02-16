Cyber Strike - Infinite Runner, droid’ler devasa mekanik savaşçılarla dolu siberpunk evreninde geçen mobil aksiyon oyunu. Dış kamera açısından oynanış sunan bol aksiyon bilim kurgu temalı ateş etme oyununda durmadan koşuyorsunuz.

Politik, ekonomik hatta askeri gücü elinde tutmak isteyen, sokakların kontrolünü sağlayan çok uluslu şirketlerin ürettiği cyborg’lardan birinin yerini kontrol ediyoruz. Programlanabilir biyonik parçalara sahip olmasına karşın duygularını kaybetmemiş olan savaşçımız içinde bulunduğu sisteme dur demeye karar veriyor ve nöbetçi droid’lerden dev mekanik savaşçılara yüksek teknolojilerle dolu birçok robot savaşçının kol gezdiği sokaklara atıyor kendini. Cyborg savaşçımız düşmanlarından çok daha üstün özelliklere sahip. GPS uydularını hackleme, şehrin elektrik sistemini bozma gibi aksiyonlara giriyoruz. Silahlarımızın sürekli aktif durumda ısınmadan ateşlenmesini sağlayan ısınmaya karşı koruyan çip, hasar gören parçalarımızı değiştiren ve gücümüzü yenileyen iğne gibi güçlendiricilerimizi de mevcut.

Cyber Strike - Infinite Runner Özellikleri: