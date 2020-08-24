Cybershock: TD Idle & Merge oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Cyber ​​York City saldırı altında! Kızıl İmparator'u ve onun kötü robot ordularını her ne pahasına olursa olsun durdurmalısınız. Sana ihtiyaçları var. Savunma Gücüne katılın ve cesur askerlerimizi taaruza yönlendirin. Eşsiz yeteneklerini kullanmak bu savaşı kazanmanın anahtarıdır.

Aynı tip ve güçte olanları üst üste sürükleyerek kuleleri birleştirin. Güçlerini artırmak için onları yükseltin, hatta yeni özel saldırıların kilidini açın. Bir süre dışarı çıkıp sonra geri dönüp savaş ödüllerinizi toplayabilirsiniz.

Her düşmanlarınızın lideri yenildiğinde, ordunuzu geliştirmek için birçok yararlı eşya içeren bir kupa alırsınız. Yenilmez bir lejyon yapmak için onları Cyberium ile dükkandan da satın alabilirsiniz. Şehrimizi Kızıl İmparator'un kötü elinden korumak için artan gerilim ile sayısız alanda savaşın.

Bu inanılmaz atmosferde, sürükleyici bir oyun olan Cybershock'dan oldukça keyif alacaksın. sen de bu maceraya katılmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.