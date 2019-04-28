Dad Jokes Duel, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil kart oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Dad Jokes Duel oyununda kötü espriler ile arkadaşlarınızla mücadele ediyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Onlarca farklı esprinin yer aldığı oyunda amacınız gülmeden arkadaşlarınızı güldürmek ve puanlar kazanmak. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Sabrınızı sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaş ortamınızı şenlendirmek için tercih edebileceğiniz Dad Jokes Duel oyununu sakın kaçırmayın.

Dad Jokes Duel oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.