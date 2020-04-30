Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Dadish, Thomas K Young tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Renkli içeriklerin yanı sıra bünyesinde 40’dan fazla seviyeye ev sahipliği yaptığı ifade edilen yapım içerisinde ilerlemeye dayalı bir oynanış yer alıyor. Oyuncular renkli içerikler eşliğinde çeşitli zorluklar ile karşılaşarak ilerlemeye çalışacaklar.

Android ve iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım basit ve sade tasarımı ile de beğenileri topluyor.

Mobil platformda oyunculara aksiyondan ziyade eğlenceli de vakit geçirten yapım düşük dosya boyutu ve hem zorlu hem de basit görevlere bünyesinde yer veriyor.

4.4 gibi bir inceleme puanına sahip olan başarılı yapım 7’den 70’e her kesimden oyuncuya hitap ediyor.