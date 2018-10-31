Mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Dancing Ballz ile eğlence dolu anlar bizleri bekliyor.

Mobil platformda müzik kategorisinde yer alan Dancing Ballz ile platform üzerinde ilerlemeye çalışacağız. Sadece akıllı telefonumuzun ekranına yapacağımız dokunmalar ile oynayacağımız oyunda engellere takılmadan ilerlemeye çalışacağız. Telefonumuzun ekranına dokunarak yuvarlak cisime yön verecek ve ilerleyen bölümlere ulaşmaya çalışacağız.

Farklı temalara ve 40’dan fazla müzik altyapısına sahip olan oyunda ilerledikçe platform kıvrımlara ulaşacak ve hızlı bir yapıya kavuşacak. Oyuncular telefonlarının herhangi bir noktasına tıklayarak cisime sağa sola dönüş imkanı verecek. Frekansların sesi artıkça mevcut olan platformda da değişiklikler meydana gelecek. Dileyen oyuncular hemen indirip oynayabilirler.

İyi oyunlar dileriz.