Rengarenk şekillerden oluşan onlarca blok yığını arasından doğru eşleştirmeleri yaparak bulmacaları çözebileceğiniz ve puan kazanabileceğiniz Dancing Queen: Club Puzzle, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve eğlenceli ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, aynı şekilleri bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve yeni dansçı karakterlerin kilidini açmaktır. Aynı renge ve şekle sahip en az 3 bloğu yatay veya dikey bir şekilde bir araya getirmelisiniz. Bu sayede blokları yok edebilir ve bulmacayı çözebilirsiniz. Puan toplayarak dans eden farklı figürlere sahip olabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve zihin geliştirici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda muz ve elma gibi birçok farklı meyve şekline sahip blok bulunmaktadır. Ayrıca dans eden onlarca karakter yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Dancing Queen: Club Puzzle, ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.