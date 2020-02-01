Zombi istilasına uğramış bir kentte hayatta kalma mücadelesi verirken esrarengiz arkadaşlar edineceğiniz ve korku ile romantizm duygularını aynı anda yaşayacağınız Dangerous Fellows, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların erişimine sunulan sıra dışı bir görsel roman oyunudur.

Metin tabanlı grafikler ve sürükleyici hikayeleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, diyaloglar eşliğinde macera dolu bir serüvene atılarak yeni arkadaşlar edinmek ve romantik anlar yaşamaktır.

Zombilerin ölümcül saldırılarından kaçarken mucizevi bir şekilde çekici karakterler tarafından kurtulacak ve hayatınızın aşkını bulacaksınız. Karşılaşacağınız karakterler çekici ve bir o kadarda tehlikeli kişiliklerdir. Bu nedenle seçimlerinizi yaparken iyi düşünmeli ve hayatınıza nasıl yön vermeniz gerektiğini analiz etmelisiniz.

Daha önce hiç tatmadığınız romantizm, korku, şüphe ve daha birçok duyguyu derinden yaşayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile farklı mecralardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Dangerous Fellows, geniş bir kitleye hitap eden sürükleyici bir oyundur.