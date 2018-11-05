Dank Tanks, çizgi film tarzı ve rekabetçi oyun moduyla dikkat çeken bir aksiyon oyunudur. Tüm dünyadaki oyuncular ile 3'e karşı 3 gerçek zamanlı çevrimiçi olarak savaşabilir ve tank kuvvetnizi kanıtlayabilirsiniz. Tuhaf karakterler, bomba yetenekleri ve göz alıcı tanklar ile gösteriye başlayın!

Dank Tanks'ta kendinizi klasik yarışmalarda, ama asla hayal etmediğiniz her türlü yenilikçi modda bulacaksınız. Her tank, benzersiz yetenekler ve efektlerle, harita ve oyun moduna bağlı olarak güçlü ve zayıf yönleri ile dikkatlice tasarlanmıştır. Dikkatli olun, en deneyimli tank sürücüleri bile yollarda kaybolabilir.

Tuhaf karakterler, bombalı yetenekler ve göz alıcı tanklar ile çizgi film standartı tarzında animasyonlara sahip. Dil, kültür ve çağın ötesinde aksiyon dolu çılgınlık için hazırlanın. Haritalar ve oyun modları, her saat rotasyona girerek, eşyaları patlayıcı bir şekilde kullanın.