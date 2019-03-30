Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Danse Macabre: Crimson Cabaret, ünlü bir sanatçının sizden yardım istemesi üzerine sır dolu cinayetleri araştırabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve ürpertici müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, eksik nesnelerin yerlerini bularak ipucu toplamak ve katilin izini sürmektir. Oyunda, bir sanatçının arkadaşları tek tek öldürülmekte ve katilin kim olduğu bilinmemektedir. Sizden istenilen ipuçlarına ulaşarak katilin peşine düşmek ve onu yakalamaktır. Maceraya doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli nesne ve parçası kaybolmuş onlarca obje yer almaktadır. Bu objeleri tamamlayarak ve gizli nesneleri bularak ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Bu sayede katilin izini bulabilir ve kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Danse Macabre: Crimson Cabaret, sürükleyici özelliğe sahip eşsiz bir macera oyunudur.