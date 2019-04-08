Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren Danse Macabre: Deadly Deception, aklı almaz cinayetlerin yaşandığı mekanlarda incelemeler yapabileceğiniz sıra dışı bir macera oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve ürpertici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı mekanlarda araştırmalar yaparak katilin izini sürmek ve gizi objeleri bularak görevleri tamamlamaktır. Bulduğunuz çeşitli ipuçlarından yola çıkarak gizli nesneleri bulabilir ve katilin peşine düşebilirsiniz. İpucu kazanmak için farklı bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayabilirsiniz. Bu sayede katilin izine daha çabuk ulaşabilir ve kim olduğunu tespit edebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca ürkütücü mekan ve birçok şüpheli karakter yer almaktadır. Ayrıca şüphelileri yakalamak için ihtiyacınız olan sayısız ipucu ve gizli nesne bulunmaktadır. Bulmacaları başarıyla tamamlayarak ipucu kazanabilir ve katilin kim olduğunu bulabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan Danse Macabre: Deadly Deception, bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.