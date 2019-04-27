Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Dark Dot - Unique Shoot 'em Up, ilginç yaratıkları bir araya getirerek düşmanlarınıza topluca saldırabileceğiniz aksiyon dolu bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, minik yaratıklardan kalabalık bir ordu kurarak belirli şekiller içinde düşmanlarınıza karşı saldırmak ve ganimet toplayarak farklı mekanlar keşfetmektir. Yaratıkların her biri farklı renge ve özelliğe sahiptir. Belirli şekiller çizerek savaşçılarınızı bu şekillerin sınırları içerisinde tutmalı ve düşmanlarınıza topluca saldırmalısınız. Bu sayede önünüze çıkan her şeyi yok ederek seviye atlayabilir ve farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda ilginç görünümlü onlarca farklı karakter yer almaktadır. Ayrıca karakterlerin kendine has özel güçleri bulunmaktadır. Kare, yıldız, üçgen, kalp ve benzeri şekiller çizerek yaratıklarınızı yönetebilir ve savaşları kazanabilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında bulunan Dark Dot, ücretsiz olarak erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.