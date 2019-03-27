Dark Parables: The Thief and the Tinderbox

Orman yangınları çıkartarak etrafa zarar veren ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan kundakçıların izini sürebileceğiniz ve sır dolu olayları çözebileceğiniz Dark Parables, mobil oyun dünyasında klasik kategoride yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen macera dolu bir oyundur.

Oyun, kraliyet ailesinin düzenleyeceği bir düğünün orman yangınlardan dolayı iptal edilmesi ve sebebi bilinmeyen yangınların arkasında kimin olduğunu bulmak için yapılan araştırmaları konu almıştır. Etkileyici grafikleri ve ürpertici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizli nesnelere ulaşarak ipucu toplamak ve yangınların kimin yüzünden çıktığını bulmaktır.

Olaylardaki sır perdesini aralamak ve şüphelilerin izini sürerek gerçek suçluyu yakalamak için çeşitli ipuçlarına ihtiyacınız olacaktır. Bu ipuçlarına, bulmacalar çözerek ve mini strateji oyunları oynayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayede gizli nesneleri bulabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Dark Parables, maceraya doyabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.