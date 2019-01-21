Mobil macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak yayınlanan Dark Riddle kitlesini artırmaya devam ediyor.

Nika Entertainment - Fun, Creativity & Relax imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular can sıkıcı komşular ile mücadele edecek ve huzuru sağlamaya çalışacaklar. Gerçeklikten uzak olan yapımda oyuncular birinci şahıs kamera açıları eşliğinde yaramazlık yapan bu komşuları durduracaklar. Dondurarak durdurulabilen komşular bizi rahatsız etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Sıra dışı komşular ile yüzleşeceğimiz oyunda çarpıcı ses efektleri de karşımıza çıkacak.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme skor puanını da elinde bulunduruyor. Rengarenk atmosferi ile oyuncuları tatmin eden yapım 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.