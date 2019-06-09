1 milyondan fazla aktif oyuncu tarafından hem Android hem de İOS platformunda oynanan Dark Summoner tamamen ücretsiz bir mobil rol oyunudur.

Fantastik yapısı ile iki farklı mobil platformda oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran yapım günümüze kadar 9 milyondan fazla kez indirildi. Oyun içerisinde karakterimiz seçecek, geliştirecek ve benzersiz görevleri başarmaya çalışacağız.

5.000’den fazla farklı canavar ile karşılaşacağımız yapımda oyuncular rekabet dolu klan liglerinde de mücadele edebilecekler. Gerçek zamanlı olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan başarılı yapım ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Google Play’de mobil oyunculardan 4.2 gibi bir skor puanı alan başarılı oyun, çapraz olarak da oynanabiliyor.

Yapım Ateam Inc tarafından geliştirildi ve yayınlandı.