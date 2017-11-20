Darts!, iPhone ve iPad’de oynanabilir, kolay, ekstra modlar sunmayan, ücretsiz aynı zamanda ufak boyutlu bir dart oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim bir yapım. Mobil platformda popüler online dart oyunu Darts of Fury kadar değil belki ama oynarken keyif veriyor.

Dart oynamayı seviyor, odanıza dart tahtası yerleştirmek düşündürüyorsa ekstra masrafa girmeden Darts! oyununu iOS cihazınıza indirin ve keyifle oynamaya başlayın. Bu dart oyununda tek yapmanız gereken; dartları hedeflere fırlatmak. Rakipleriniz dünya genelinde en iyi dart oyuncularından oluşuyor. Yapay zekaya karşı yarışmadığınızdan atışlarınızı dikkatlice yapmalısınız. Hedefi ıskaladığınız anda oyuna veda ediyorsunuz.