Dash Ball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden zorlu bölümlere ve parkurlara sahip olan oyunda becerilerinizi sonuna kadar zorluyorsunuz.

Zorlu bölümlerin ve parkurların yer aldığı bir mobil oyun olan Dash Ball, sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkıyor. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak ve çemberleri aşarak bitiş noktasına ulaşmak. Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda bitiş noktasına ulaşarak puanlar kazanmalısınız. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda zorlu parkurları da tamamlamalısınız. Bu tarz beceri oyunlarını sevenlerin mutlaka denemeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken Dash Ball'ı mutlaka denemelisiniz. Farklı oyun temalarına da sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Dash Ball oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.