Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da ulaşabileceğiniz Dash Tag-Fun Endless Runner, hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz ve sevimli hayvan figürleri ile eğlenceye doyabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici görüntü grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı hayvan karakterinden birisini seçmek ve engellerle dolu parkurlarda ilerleyerek puanlar toplamaktır. Peşinizde sizi kovalayan sinirli bir panda ve parkurlarda sizi bekleyen çeşitli tuzaklar bulunmaktadır. Zıplama ve eğilme hareketleriyle pandayı atlatmalı ve engelleri aşarak hedefe ulaşmalısınız.

Oyun içerisinde birbirinden sevimli onlarca farklı hayvan figürü yer almaktadır. Kedi, kurbağa, tavşan, köpek ve daha birçok farklı karakterden dilediğinizi seçebilir ve yarışa başlayabilirsiniz. Parkurlarda ilerlerken karşınıza çıkabilecek özel güçlere sahip kıyafetler bulunmaktadır. Bu kıyafetleri giyerek uçabilir ya da yükseklere zıplayabilirsiniz. Bu sayede zorlu bölümleri kolaylıkla geçebilirsiniz.

Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve klasik oyunlar arasında yer alan Dash Tag-Fun Endless Runner, her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çeken eğlenceli bir oyundur.