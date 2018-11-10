Dash Valley, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda engellerden kaçmalı ve puanlar toplamalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda tüm bölümleri geçmek için mücadele ediyorsunuz. Sürükleyiciliğiyle de dikkatimizi çeken oyunda büyüleyici bir atmosfer yer alıyor. Platform oyunu sevenlerin de büyük bir beğeni ile oynayabileceğini düşündüğüm oyunda blokların arasında ilerlemeye çalışıyorsunuz. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken Dash Valley oyununu sakın kaçırmayın.

Oldukça zorlu bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. En uygun zamanda ekrana dokunarak topa yön vermenizi gerektiren oyunda engellerin hepsinden kaçmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Dash Valley sizleri bekliyor.

Dash Valley oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.