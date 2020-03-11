Date The Girl 3D, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunudur.

Bulmacaları çözerek gerçek aşka ulaşmaya çalıştığınız bir oyun olarak ön plana çıkan Date The Girl 3D oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda karakterinizin gerçek aşka ulaşmasına yardım ediyorsunuz. Özenle hazırlanmış bölümleriyle dikkat çeken oyunda zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz.

Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda tuzaklardan kaçmalı ve kıza ulaşmak için mücadele etmelisiniz. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı atmosferiyle de ön plana çıkan Date The Girl 3D oyununda dikkatli olmanız gerekiyor. Düşünce gücü de gerektiren oyunda boş zamanlarınızı en güzel şekilde geçirebiliyorsunuz. Date The Girl 3D oyununda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Date The Girl 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.