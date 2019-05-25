Dawn of Isles, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Rol yapma oyunu sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm yepyeni bir rol yapma oyunu olan Dawn of Isles, kıyasıya mücadele edip hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda eğlenceli bir dünyaya giriş yapıyor ve karakterinizi güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Fantastik bir atmosferin yer aldığı oyunda harika bir RPG deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Canlı manzaralarıyla da ön plana çıkan oyunda dikkatli olmalı ve rakiplerinizi alt etmelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğiniz düşündüğüm oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Kaliteli savaş arenalarıyla da dikkatimizi çeken oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Dawn of Isles, oyununda aksiyon ve heyecan dolu dövüşlere dahil olabiliyorsunuz.

Dawn of Isles oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.