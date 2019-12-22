Ofis koltuğunda uzun bir yolculuğa çıkan ve çeşitli engellerle donatılmış zorlu parkurlarda ilerleyerek macera dolu anlar geçiren çılgın bir karakteri kontrol ederek eğlenceye doyacağınız Day Off, mobil platformda klasik oyunlar arasında yerini alan ve ücretsiz olarak hizmet veren ilginç bir oyudur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, tatil gününü heyecan verici bir yolculuk yaparak değerlendiren çılgın çalışanı kontrol ederek zorlu parkurlarda yarışmak ve mini görevler yaparak puan toplamaktır.

Ofis koltuğu üzerinde hızla ilerleyerek engelleri aşmalı ve bölümlerde yer alan ekstra oyunları oynayarak çeşitli ödüller kazanmalısınız. Hızla sandalye üzerinde ilerleyerek yeni rekorlar kırmalı ve farklı bölümlerin kilidini açmalısınız. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan sıra dışı bir yapım sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Day Off, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.