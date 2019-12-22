Kalabalık canavar ordularına ve dev yaratıklara karşı kalenizi savunarak aksiyon dolu anlar yaşayacağınız ve düşman birliklerini öldürmek için mücadele edeceğiniz Days Bygone, mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Basit ama eğlenceli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve silahlara sahip savaş kahramanlarını kontrol ederek kalenizi işgal etmek isteyen düşman birliklerine karşı savaşmak ve düşmana geçit vermemek işçin mücadele etmektir.

Setlerin arkasında durarak karşından gelen düşman askerlerine ateş ederek size yaklaşmadan tamamını öldürmeli ve görevleri tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız. Oyunu çevrimdışı özelliği sayesinde internet bağlantısına ihtiyaç duymadan her an oynayabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Oyunda düşman birliklerini toplu olarak yıkabileceğiniz 15 farklı büyü ve onlarca silah bulunmaktadır. Ayrıca kalenizi savunurken yardım alacağınız 20 farklı kahraman yer almaktadır.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Days Bygone ile sizde kalenizi savunmak için aksiyon dolu savaşlar yapabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.