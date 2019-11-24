Bir felaket sonucu tüm insanların ölmesi üzerine kendi yaratıklarınızı ve hayvanlarınızı üreterek dev bir ordu kurabileceğiniz ve vahşi bir ortamda hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz D.B.System, mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan sürükleyici bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendi ürettiğiniz robot karakterleri kullanarak düşmanlarınızla aksiyon dolu savaşlar yapmak ve ganimet toplayarak seviye atlamaktır. Büyük bir felaket sonucu dünyanın sonunun gelmesi üzerine tüm insanlar hayatını kaybeder ve yeryüzünde tek bir canlı dahi kalmaz. Bu nedenle hayatta kalma adına eşsiz bir mücadele verecek ve kendi yaratıklarınızı oluşturacaksınız.

Oyunda birbirinden farklı görünümlere ve özelliklere sahip onlarca yaratık yer almaktadır. Ayrıca vahşi hayvanlar ve acımasız düşmanlarla dolu birçok farklı mekan ve savaş meydanı bulunmaktadır.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve nefes kesen savaşlara katılarak aksiyona doyacağınız D.B.System, binlerce oyuncu tarafından benimsenen kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.