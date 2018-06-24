DC dünyasının onlarca farklı süper kahramanını barındıran DC: UNCHAINED oyununda kötü karakterlerle dövüşecek, yeteneklerinizi sergileyecek ve aynı zamanda maçları kazanmanız gerekmektedir. Onlarca DC karakterlerine yer veren bu oyuna başlayın ve düşmanları saf dışı bırakın.

Favori DC Süper Kahramanını seçin ve hemen ardından kötüleri yok etme yarışında yerinizi alın. Story Mod aracılığıyla DC Süper Kahramanlar ve Süper Kötüler'in orijinal hikayesini keşfedin. Pek çok farklı kombinasyona ve yeteneğe sahip olan 35'den fazla karakteri barındıran oyunda, DC sanatının tadını çıkarın. Ayrıca yepyeni ortamlarda dövüşme imkanı tanıyan oyunda kendinizi kanıtlayın.

Vision Quest aracılığıyla DC Karakterlerinin bireysel hikayelerinin tadını çıkarın ve aynı zamanda Süper Takımınızı oluşturun. Hadi bu savaştaki yerinizi alın ve düşmanlara saldırın.



