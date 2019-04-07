Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Dead Reckoning: Brassfield Manor, esrarengiz cinayetleri araştırabileceğiniz ve katillerin izini sürebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyunda birçok şüpheli karakter ve yüzlerce kayıp obje yer almaktadır. Ayrıca ipuçlarına ulaşabileceğiniz onlarca farklı bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Bu oyunlar sayesinde gizli nesneleri bulabilir ve katilin izini sürebilirsiniz.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyuncular eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, cesetleri inceleyerek çeşitli ipuçları yakalamak ve kayıp objeleri bularak katilin izini sürmektir. Oyunda, zengin iş adamının gittiği partide esrarengiz bir şekilde öldürülmesinden bahsedilmektedir. Partide bulunan tüm insanları sorgulamalı ve şüphelileri tespit ederek katili bulmaya çalışmalısınız. Araştırmalarınız esnasında karşınıza çıkan ipuçlarından faydalanarak gizli nesneleri bulabilir ve doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren Dead Reckoning: Brassfield Manor, sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.