Sır dolu olayları araştırarak şüphelilerin izini sürebileceğiniz ve olaylara açıklık getirebileceğiniz Dead Reckoning: Snowbird's Creek, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve macera dolu bölümleri ile eşsiz deneyimler yaşayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken şey, ürkütücü mekanlarda dolaşarak gizli nesneleri aramak ve ipuçlarına ulaşmaktır. Bu sayede şüpheli karakterleri tespit edebilir ve size verilen görevleri yerine getirebilirisiniz. İçinizdeki dedektifi açığa çıkartabileceğiniz ve gizemli bir yolculuğa çıkabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde sayısız gizli nesne ve onlarca farklı karakter yer almaktadır. Ayrıca çeşitli ipuçlarına ulaşabileceğiniz birçok bulmaca ve eşleştirme oyunu bulunmaktadır. Bu oyunlardan kazandığınız ipuçlarını birleştirerek şüphelilerin izini yakalayabilirsiniz. Böylece olayları çözebilir ve seviye atlayarak yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Mobil oyun dünyasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Dead Reckoning: Snowbird's Creek, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak göze çarpıyor.