Hayatta kalanları kurtarmak için kampı arayın, ölülerin çılgınca saldırısına direnmek için yeni askerler toplayın. Karınızı en üst seviyeye çıkarmak için askerleri ve aynı zamanda savunma ve malzeme toplama, kavga etme ve üretme görevlerini düzenleyin.

Öfkeli kalabalıktan serum veya ilaç almak ve askerlerin yeteneğini artırmak için zombileri öldürün. Üs binanızı yükseltin, zombileri yararlanabileceğiniz bir şekilde öldürün. Askerleri toplayarak ellerine güçlü silahları verin ve zombilerin güvenli bölgeye gelmelerini engelleyin. Askerlerini güçlü silahlarla donat. Hava durumunu mükemmel şekilde simüle edin, gece ve gündüzü sırayla değiştirin.

Zombi dalgası üstüne doğru geliyor, nihai savaş için hazırlanmaya ne dersin?

Dead Spreading: Idle Game Özellikleri