İnsan gen havuzunda mutasyona neden olan ve evrimi hızlandıran Eko Virüs yardımıyla Gnosis'i keşfeden Profesör Edelstein, Gnosis'i yaymak için tüm insanlığa bu virüsü saldı. Ancak virüse tepki veremeyen insanlar zombiye dönüştü. İnsanlığın üçte ikisini zombi yapan Profesör, virüsü daha da yaymaya devam ediyor. İşte artık buna "dur" deme zamanı geldi. Sen ve ekibin Profesör Edelstein'ın planlarını durdurabilir ve insanı acımasız kaderinden kurtarabilir misiniz?

Hem online hem de hikaye moduna sahip olan Dead Tide, konusu ve oynanış yapısıyla gerçekten başarılı olduğunu gösteriyor. Ekibinizi Tanklar, DPS ve Destek Kahramanları havuzundan oluşturduğunuz oyunda kahramanlarınızı geliştirmeli ve seviyelerini yükseltmelisiniz. Böylelikle ilerleyen dönemlerde insanlığı kurtardıkça daha zorlu mutantlar ile karşılacak ve savaşlarda kaybetme riskini azaltmış olacaksınız.

Dead Tide Özellikleri