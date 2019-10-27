Zombiler tarafından kuşatılan ve ölü bir bölge haline gelen ürkütücü şehirde hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz Dead Town, aksiyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sıra dışı bir zombi oyunudur.

Basit grafikleri ve ürpertici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, karşınıza çıkan zombileri öldürerek zombi virüsünü kapmayan insanları kurtarmak ve kendi grubunuzu kurarak zombilere karşı daha kalabalık savaşmaktır. Şehirde çeşitli malzemeler ve hasar görmüş eşyalardan faydalanarak kendinizi savunabileceğiniz silahlar yapabilirsiniz. Ayrıca çeşitli bölgelere sığınma alanları inşa edebilir ve zombilerden kurtulan insanları burada toplayabilirsiniz.

Oyunda farklı görünüme sahip yüzlerce zombi karakteri yer almaktadır. Ayrıca balta, kılıç, bıçak, balyoz, sopa ve kendinizi savunabileceğiniz daha onlarca alet bulunmaktadır. Dilediğiniz silahı kullanarak zombi savaşlarına katılabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Dead Town, ücretsiz olarak hizmet veren sürükleyici bir oyun olarak göze çarpıyor.