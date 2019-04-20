Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynanan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Dealer’s Life Lite, ikinci el ürünler alarak açık arttırma ile yüksek fiyatlara satabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Farklı konusu ve kaliteli tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kullanılacak durumda olan ikinci el eşyalar satın alarak yüksek kar oranlarıyla satışa sunmaktır. Her kategoriden yüzlerce ürün ve birçok farklı müşteri karakteri bulunmaktadır. Müşterilere iyi davranarak ve şık görünerek onlarla olumlu bir görüşme yapmalı ve ürünleri uygun fiyatlar karşılığında satın almalısınız. Bu sayede eşyaları yüksek fiyatlara satabilir ve işletmenizi başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz.

Oyun içerisinde kolye, kaykay, motosiklet, balta, bilgisayar, küpe ve daha yüzlerce farklı kategoriden ürün bulunmaktadır. Bu ürünler arasından hasarsız olanları satın alabilir ve açık arttırmalara sunabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Dealer’s Life Lite, yüz binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan keyif verici bir oyundur.